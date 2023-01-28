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«Большой шлем»

Сегодня, 15:29

Селиваненко: «В финале все решилось буквально в нескольких важных мячах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что любой из полуфиналистов Australian Open-2023 мог победить на турнире.

«Победа над фаворитом совсем не означает, что ты автоматически становишься фаворитом. Любой из четверки полуфиналистов имеет шанс выиграть трофей, все решается на корте в день матча. Лена, Арина, Вика каждая из них могла выиграть. В финале все решилось буквально в нескольких важных мячах», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале турнира победу одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко, переиграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4).

24-летняя Соболенко впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». С понедельника спортсменка вернется на вторую строчку рейтинга WTA. Также Соболенко выиграла 11-й матч подряд в текущем сезоне.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10607171-vice-prezident-ftr-selivanenko-prokommentiroval-pobedu-sobolenko-nad-rybakinoj-na-australian-open-2023.html
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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