Алькарас обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона

10 июля, 22:54
Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертом круге Уимблдона — 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 53 минуты.
Первая ракетка мира сделал за игру 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. У Берреттини — 9 эйсов и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов. Испанец реализовал матчбол только с четвертой попытки.
В четвертьфинале Алькарас сыграет с датчанином Хольгером Руне.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 6:3, 6:3, 6:3