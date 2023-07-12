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«Большой шлем»

Сегодня, 07:10

Рублев назвал главную причину поражения от Джоковича в 1/4 финала Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги матча 1/4 финала Уимблдона против серба Новака Джоковича.

«Конечно, хотелось выиграть. Я делала все, чтобы попытаться взять этот матч. В то же время испытываю разочарование, потому что чувствую, что каждый раз, когда у меня был маленький шанс, я был зажат, недостаточно шел на удар, или я шел на удар и промахивался. Но каждый раз, когда у Новака был шанс, он его использовал, вот и все. Если говорить о третьем сете, то каждый раз, когда у меня был брейк-пойнт или что-то еще, я промахивался. А когда у него появлялся шанс, он его реализовывал. В этом и была разница», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Россиянин проиграл Джоковичу в четвертьфинале со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. 25-летний теннисист в восьмой раз в своей карьере не смог преодолеть стадию 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

Андрей Рублев. Рублев заставил Джоковича напрячься. Россиянин достойно сражался с легендой на Уимблдоне

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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