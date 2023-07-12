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Сегодня, 07:21

Сафиуллин — о поражении в четвертьфинале Уимблдона: «Я потерял концентрацию, и тогда Синнер выложился на все 100»

Сафиуллин назвал причину поражения в четвертьфинале Уимблдона-2023
Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.

«Несмотря на поражение, я очень счастлив, что смог выйти в четвертьфинал. Янник, безусловно, один из самых сложных соперников. Он очень хорошо играет на всех покрытиях. И в этом матче он был намного лучше меня. Он заслужил эту победу. Я бы сказал, что в третьем и четвертом сетах, да и в первом, я допустил одну ошибку, которая стоила мне сета. Я хорошо играл на своей подаче, но в какой-то момент я просто потерял концентрацию, и тогда Янник выложился на все 100 процентов и сделал брейк. Мне нужно больше работать, чтобы быть готовым к игре с такими парнями», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.

Для 25-летнего россиянин это был первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В полуфинале Уимблдона Синнер встретится с сербом Новаком Джоковичем. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Новака.

Роман Сафиуллин. Сафиуллин достойно проиграл Синнеру. Роман — будущая звезда?

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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