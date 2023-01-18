Australian Open, мужчины: Медведев и Хачанов идут дальше, Надаль вылетел — все матчи и результаты второго круга 18 января

Результаты матчей второго круга Australian Open в мужском одиночном разряде от 18 января. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 15) — 3:6, 2:6, 2:6 Алекс Молчан (Словакия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 6:3, 6:3, 3:6, 2:6, 2:6 Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Маккензи Макдональд (США) — 4:6, 4:6, 5:7 Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 4:6, 4:6, 1:6 Карен Хачанов (Россия, 18) — Джейсон Каблер (Австралия, WC) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2 Максим Кресси (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6, 7:5, 3:6, 6:3 Ллойд Харрис (ЮАР) — Мартон Фучович (Венгрия) — 2:6, 3:6, 7:5, 4:6 Энцо Куако (Франция, Q) — Уго Дельен (Боливия) — 6:4, 7:5 Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:1, 6:2, 6:2 Жоау Соуза (Португалия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 24) — 3:6, 2:6, 2:6 Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — Корантен Муте (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2, 7:5 Джон Миллмэн (Австралия, WC) — Даниил Медведев (Россия, 7) — 5:7, 2:6, 2:6 Денис Кудла (США, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 7:5, 7:6, 6:3 Ришар Гаске (Франция) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 4:6, 3:6 Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония, 31) — 666 Таро Даниэль (Япония) Денис Шаповалов (Канада, 20) — 3:6, 6:7, 5:7 Александр Вукич (Австралия, Q) — Брэндон Холт (США, Q) — 4:6, 6:1, 3:6, 6:3, 3:6 Джон Изнер (США) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6, 6:7, 2:6, 2:6 Таллон Грикспур (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 32) — 6:4, 6:4, 6:4 Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — 6:3, 6:2 Себастьян Корда (США, 29) — Йосуке Ватануки (Япония, Q) — 6:2, 7:5, 6:4 Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6, 2:6 Кристофер Юбенкс (США, WC) — Иржи Легечка (Чехия) — 4:6, 4:6, 6:3, 1:4 Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:3, 3:6 Полное расписание и все результаты матчей тут