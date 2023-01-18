Австралийский болельщик, который пронес на трибуны Australian Open флаг России, рассказал, почему он это сделал

Австралийский теннисный болельщик Юджин Ротман, который поддерживает российских теннисистов на Australian Open, рассказал, как он связан с Россией.

«Я родился Москве в 1986 году и жил недалеко от Ленинградского проспекта, рядом с метро Аэропорт. В 92 году мы с родителями эмигрировали в Австралию. Папа и мама видели в этой стране более перспективное будущее, чем в России. Я был во многих странах, но Россия и Австралия — лучшие для жизни. Я был в России в августе и провел замечательное время в Москве, где чувствовал себя абсолютно безопасно. Все понравилось: люди, еда, инфраструктура, а главное — погода, которая была такой же замечательной, как и в Австралии. О сегодняшней России и россиянах могу сказать исключительно хорошее», — приводит слова Ротмана Sport24.

Австралийский болельщик пронес флаг РФ на игру Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Это вызвало недовольство украинского посла в Австралии и привело к запрету демонстрации флага России на турнире.