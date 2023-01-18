Австралийский болельщик, который пронес на трибуны Australian Open флаг России, рассказал, почему он это сделал

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Австралийский теннисный болельщик Юджин Ротман, который поддерживает российских теннисистов на Australian Open, рассказал, как он связан с Россией.
«Я родился Москве в 1986 году и жил недалеко от Ленинградского проспекта, рядом с метро Аэропорт. В 92 году мы с родителями эмигрировали в Австралию. Папа и мама видели в этой стране более перспективное будущее, чем в России. Я был во многих странах, но Россия и Австралия — лучшие для жизни. Я был в России в августе и провел замечательное время в Москве, где чувствовал себя абсолютно безопасно. Все понравилось: люди, еда, инфраструктура, а главное — погода, которая была такой же замечательной, как и в Австралии. О сегодняшней России и россиянах могу сказать исключительно хорошее», — приводит слова Ротмана Sport24.
Австралийский болельщик пронес флаг РФ на игру Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Это вызвало недовольство украинского посла в Австралии и привело к запрету демонстрации флага России на турнире.