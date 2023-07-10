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Беатрис Хаддад Майя о травме: «Стрельнуло по ноге, будто нерв зажало»

Руслан Минаев
Беатрис Хаддад Майя.
Фото Reuters
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя рассказала о травме, из-за которой снялась с матча против Елены Рыбакиной в четвертом круге Уимблдона. 27-летняя спортсменка покинула корт в слезах.

«Снова проблемы с поясницей. Мы пока точно не знаем, но я почувствовала мышцу, а потом стрельнуло по ноге — как будто нерв зажало.

Я удивлена, потому что чувствовала себя хорошо. Я очень расстроена, что не было возможности играть дальше. Особенно с учетом того, что это был мой первый раз на Центральном корте «Уимблдона» — моего любимого турнира», — сказала теннисистка после матча.

В четвертьфинале Уимблдона Рыбакина сыграет с Онс Жабер (Тунис).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
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