Энди Маррей: «Я чувствую себя хорошо подготовленным перед Australian Open»

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своей физической форме в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Я чувствую себя хорошо подготовленным, я готов сыграть с лучшим игроком в начале турнира, тогда как, возможно, в прошлом году временами моя игра казалась не такой уж хорошей.

Я провел неплохую подготовку, поработал над некоторыми вещами и кое-что улучшил.

Я много работал и вне корта - в тренажерном зале, поэтому в матчах, в которых я играл, будь то в Куйонге, или Аделаиде, или Шотландии, мои движения и прочее были значительно лучше, чем это было бы на том же самом этапе в прошлом году», - заявил Маррей.

В своем первом матче на Открытом чемпионате Австралии-2023 британец встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини. Турнир пройдет с 16 по 29 января.