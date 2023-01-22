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«Большой шлем»

Сегодня, 11:15

Легечка на тай-брейке победил Оже-Альяссима в четвертом круге Australian Open

Руслан Минаев
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Чех Иржи Легечка обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге Australian Open-2023 — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

В четвертьфинале турнира Легечка сыграет против победителя матча Стефанос Циципас (Греция) — Янник Синнер (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Иржи Легечка (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Теннис
Australian Open
Феликс Оже-Альяссим
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