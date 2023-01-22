Легечка на тай-брейке победил Оже-Альяссима в четвертом круге Australian Open

Сегодня, 11:15
Чех Иржи Легечка обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге Australian Open-2023 — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
В четвертьфинале турнира Легечка сыграет против победителя матча Стефанос Циципас (Греция) — Янник Синнер (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Иржи Легечка (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)