Сегодня, 01:00
Открытый чемпионат Австралии-2023
Мужчины, одиночный разряд. 1/8 финала
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Янник Синнер (Италия, 15)
Йосихито Нисиока (Япония, 31) — Карен Хачанов (Россия, 18) (начало не ранее 06.30 мск)
Иржи Легечка (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)
Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Себастьян Корда (США, 29)
Открытый чемпионат Австралии-2023
Женщины, одиночный разряд. 1/8 финала
Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7)
Джессика Пегула (США, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 20)
Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Чжу Линь (Китай)
Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 22)
Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь.