Australian Open, 1/8 финала: Хачанов сыграет с Нисиокой, Свентек — Рыбакина и другие матчи

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Australian Open 2023 в одиночном разряде в воскресенье, 22 января. Открытый чемпионат Австралии-2023

Мужчины, одиночный разряд. 1/8 финала Стефанос Циципас (Греция, 3) — Янник Синнер (Италия, 15) Йосихито Нисиока (Япония, 31) — Карен Хачанов (Россия, 18) (начало не ранее 06.30 мск) Иржи Легечка (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Себастьян Корда (США, 29) Открытый чемпионат Австралии-2023

Женщины, одиночный разряд. 1/8 финала Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7) Джессика Пегула (США, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 20) Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Чжу Линь (Китай) Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 22) Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь.