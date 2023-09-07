Чесноков — о четвертьфинале US Open между Рублевым и Медведевым: «15 минут играли последний гейм, стояли на четвереньках»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open (6:4, 6:3, 6:4).

«Очень хороший четвертьфинал, скорости запредельные. Уровень матча очень высокий: последний гейм 15 минут играли, просто стояли на четвереньках, розыгрыши гениальные были. Если брать начало матча, там сразу 3:0 в пользу Рублева, казалось, что сет Медведев уже упустил, а раз — и легко 3:3. Четвертьфинал, но столько брейков! Это больше свойственно женскому теннису», — сказал Чесноков «СЭ».

В полуфинале US Open Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса. Матч состоится в пятницу, 8 сентября.