Чесноков: «Если Сафиуллин выдержит скорости Синнера, то матч может получиться очень зрелищный»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянином Романом Сафиуллиным и итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

«Я считаю, что Синнер, конечно, фаворит. Но если Роман найдет ключи к игре Янника, то может дать бой. Синнер играет жестко, плотно. Роман может использовать скорость ударов Синнера и сам пробовать остро отвечать. Если Сафиуллин выдержит скорости итальянца, то матч может получиться очень зрелищный. У Сафиуллина здесь нет никакого психологического давления, нет такого, что надо обязательно выигрывать. У него этот турнир уже и так очень удался», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

В матче четвертого круга Сафиуллин одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (3:6, 6:3, 6:1, 6:3). Игра между россиянином и итальянцем в рамках 1/4 финала Уимблдона пройдет 11 июля.