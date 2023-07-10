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Сегодня, 13:26

Чесноков: «Если Сафиуллин выдержит скорости Синнера, то матч может получиться очень зрелищный»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянином Романом Сафиуллиным и итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона.

«Я считаю, что Синнер, конечно, фаворит. Но если Роман найдет ключи к игре Янника, то может дать бой. Синнер играет жестко, плотно. Роман может использовать скорость ударов Синнера и сам пробовать остро отвечать. Если Сафиуллин выдержит скорости итальянца, то матч может получиться очень зрелищный. У Сафиуллина здесь нет никакого психологического давления, нет такого, что надо обязательно выигрывать. У него этот турнир уже и так очень удался», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

В матче четвертого круга Сафиуллин одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым (3:6, 6:3, 6:1, 6:3). Игра между россиянином и итальянцем в рамках 1/4 финала Уимблдона пройдет 11 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-esli-safiullin-vy-derzhit-skorosti-sinnera-to-match-mozhet-poluchit-sya-ochen-zrelishhny-j/
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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