Чесноков считает американца Тиафо фаворитом в матче с Хачановым

Экс-теннисист Андрей Чесноков рассказал, кого считает фаворитом в матче третьего круга Australian Open, в котором встретятся россиянин Карен Хачанов и американец Френсис Тиафо.

«Я думаю, что фаворит в этой паре Тиафо. Он стал играть стабильно и уверенно с прошлого года. Карену важно будет справиться с подачей Френсиса. Подача американца создает много проблем его соперникам. Карен, конечно, может его обыграть, но я сказал, кого считаю фаворитом в этой паре», — цитирует «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч между российским и американским теннисистами пройдет в пятницу, 20 января.