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Сегодня, 08:52

Медведев о победе над Баэсом: «Мы оба выглядели здорово, я просто был чуточку лучше в важных розыгрышах»

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом (6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в третьем круге US Open.

«Мне показалось, что мы оба выглядели здорово, даже в первых двух сетах. Я просто был немного лучше в важных розыгрышах. Все шло по моему плану.

В третьем сете он стал играть чуточку лучше, и сделал матч еще более сложным. Немного удачи и несколько хороших розыгрышей вернули меня в игру и хорошо закончить играть до 4 утра (по местному времени)», — сказал Медведев после игры.

Третья ракетка мира в четвертом круге встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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