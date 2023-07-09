Медведев — об успехе Сафиуллина на Уимблдоне: «Надеюсь, он сможет добиться еще большего»

Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался об успехе россиянина Романа Сафиуллина на Уимблдоне-2023.

Сафиуллин впервые вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема».

«Он очень талантлив, бывший номер 1 среди юниоров (на самом деле номер 2). Я, Андрей, он, Карен, может, еще ребята, мы вместе начинали на юниорских турнирах, и он всегда был на уровне. В начале карьеры ему очень не везло с травмами. Думаю, это могло помешать ему сразу заиграть в туре и стать, скажем так, завсегдатаем ATP-тура. Но он делает это сейчас», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также 27-летний теннисист оценил победу Сафиуллина над Роберто Баутиста Агутом в первом круге.

«Потрясающая победа над Баутиста Агутом в первом круге. Сумасшедший матч. Я посмотрел, наверное, два сета. Рад за него. Надеюсь, он сможет добиться еще большего. Он не в моей части сетки, так что мне не нужно об этом задумываться. Просто надеюсь, что он сможет пройти как можно дальше», — сказал Медведев.

Во втором круге Уимблдона Сафиуллин обыграл француза Корантена Муте (7:5, 6:3, 7:6 (7:4)), а в третьем — аргентинца Гвидо Пелья (7:6 (7:1), 6:4, 6:0),

Соперником 25-летнего Сафиуллина в четвертом круге станет Денис Шаповалов (Канада). Счет в личных встречах 2-0 в пользу канадца.