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«Большой шлем»

Сегодня, 07:32

Медведев — о Мирре Андреевой: «То, что она делает в 16 лет, просто невероятно»

Медведев назвал исключительными результаты 16-летней россиянки Андреевой
Ана Горшкова
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о результатах 16-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

Мирра Андреева на&nbsp;Уимблдоне-2023. Анастасия Потапова — Мирра Андреева: 16-летняя россиянка возьмет реванш у более опытной соотечественницы?

«Мы мало общались. Когда мы видимся, то здороваемся или я поздравляю ее с победой. Я бы сказал, что мы не знаем друг друга на личном уровне. Я смотрел не так много ее матчей, но некоторые видел. То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Одно дело — хорошо играть и другое — так выигрывать матч за матчем. Она прошла квалификацию уже на многих турнирах, далеко пробилась», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также третья ракетка мира заявил, что Мирра подает большие надежды.

«Это потрясающе, и именно поэтому Алькарас, Синнер, Руне тоже потрясающие. В молодом возрасте можно сотворить сенсацию, можно обыграть топов, но далеко пройти на этих турнирах очень сложно. Сейчас она подает большие надежды, но кто знает. Надеюсь, она продолжит так играть, будет все дальше и дальше проходить на «Больших шлемах», Мастерсах и лучших турнирах», — сказал Медведев.

Андреева прошла в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В первом круге она обыграла китаянку Ван Сиюй (6:4, 3:6, 7:5), а во втором раунде — Барбору Крейчикову (6:3, 4:0 отказ Крейчиковой). Матч третьего круга Уимблдона между Анастасией Потаповой и Миррой запланирован на сегодня, 9 июля.

В сезоне-2023 Андреева дебютировала на взрослых турнирах. Она сенсационно дошла до четвертого круга Мастерса в Мадриде и до третьего круга «Ролан Гаррос».

Медведев на Уимблдоне в первом раунде обыграл англичанина Артура Фери (7:5, 6:4, 6:3), а во втором круге — француза Адриана Маннарино (6:3, 6:3, 7:6 (7:5)). В третьем круге турнира «Большого шлема» россиянин оказался сильнее венгра Мартона Фучовича — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

За выход в четвертьфинал Медведев поборется с Иржи Легечка (Чехия). Теннисисты впервые сыграют друг против друга.

Даниил Медведев. Медведев — во второй неделе «Шлема» впервые в сезоне. Россиянин обыграл главного теннисного «качка»
Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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