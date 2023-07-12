Демин и Корнеева вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона

Российские теннисисты Ярослав Демин и Алина Корнеева пробились в 1/4 финала юниорского Уимблдона.

Демин обыграл в 1/8 финала турнира француза Антуана Гибодо — 6:3, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 1 час 54 минуты. В следующей стадии Демин встретится с победителем матча Томаш Беркета (Польша) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика).

Корнеева переиграла Грету Греко Люччину из Италии — 6:3, 6:2. Игра продлилась 1 час 4 минуты. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей пары Тайла Престон (Австралия) — Эна Коике (Япония).