Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:41

Дом француза Пуя ограбили на 600 тысяч евро, пока теннисист играл на «Ролан Гаррос»

Французского теннисиста Пуя обокрали на 600 тысяч евро во время «Ролан Гаррос»
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Дом французского теннисиста Люка Пуя в Ренне ограбили, сообщает Journal du dimanche.

По данным источника, преступники воспользовались отсутствием теннисиста и украли ювелирные украшения и люксовые часы на общую сумму около 600 тысяч евро. Ограбление произошло 2 июня, а Люка в это время играл в первом круге «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.

Теннисист обнаружил следы взлома, когда вернулся домой после завершения матча.

В одиночном разряде Пуй пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию и дошел до второго круга, где уступил британцу Кэмерону Норри (1:6, 3:6, 3:6).

Источник: Journal du dimanche
Теннис
Roland Garros
2
Обсудить
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Хачанов взял первый сет в матче с Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Мухова: «Павлюченкова играла очень агрессивно, а иногда допускала ошибки, которые мне помогали»
Соболенко: «Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте мне уютно»
Украинку освистали после поражения от Соболенко. Причина — поведение Свитолиной
Хачанов выиграл первый сет у Джоковича! Кто заберет четвертьфинал в Париже? Онлайн-трансляция матча
«Ролан Гаррос», расписание и результаты матчей 1/4 финала: Павлюченкова проиграла Муховой, Джокович — Хачанов и другие
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина назвала Павлюченкову настоящим героем после вылета с «Ролан Гаррос»

Соболенко: «Не знаю, почему все считают меня хардовой специалисткой. На грунте мне уютно»