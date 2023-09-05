Джокович побил рекорд Федерера по выходам в полуфиналы турниров «Большого шлема»

Новак Джокович обыграл Тэйлора Фритца и вышел в полуфинал US Open-2023.

36-летний серб в шестой раз в карьере дошел до 1/2 финала всех четырех турниров «Большого шлема» в одном календарном году и установил абсолютный рекорд по этому показателю среди мужчин, сообщает Opta.

До этого Джокович делил рекорд с Роджером Федерером, который 5 раз за карьеру доходил минимум до полуфиналов всех турниров «Большого шлема» за один год.

Соперником серба по полуфиналу US Open-2023 станет победитель матча Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон.