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«Большой шлем»

5 сентября, 23:46

Джокович побил рекорд Федерера по выходам в полуфиналы турниров «Большого шлема»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
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Новак Джокович обыграл Тэйлора Фритца и вышел в полуфинал US Open-2023.

36-летний серб в шестой раз в карьере дошел до 1/2 финала всех четырех турниров «Большого шлема» в одном календарном году и установил абсолютный рекорд по этому показателю среди мужчин, сообщает Opta.

До этого Джокович делил рекорд с Роджером Федерером, который 5 раз за карьеру доходил минимум до полуфиналов всех турниров «Большого шлема» за один год.

Соперником серба по полуфиналу US Open-2023 станет победитель матча Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон.

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Новак Джокович
Роджер Федерер
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