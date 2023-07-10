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«Большой шлем»

Сегодня, 18:29

Джокович: «Рублев хочет впервые выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Надеюсь, этого не произойдет»

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о настрое на матч с россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 7:5, 4:6.

«У Рублева не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно ее держит. Один из лучших форхендов в туре. Но я не хочу много говорить о тактике, извините. Оставлю ее при себе (улыбается).

Рублев уже давно в топ-10, он хочет впервые выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Надеюсь, этого не произойдет», — сказал Джокович в интервью на корте.

Матч Рублева и Джоковича запланирован на завтра, 11 июля.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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