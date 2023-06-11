Джокович: «Мне всегда было труднее всего выиграть «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе на «Ролан Гаррос»-2023.

В финале Открытого чемпионата Франции Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5).

«Это особенный момент моей карьеры, — цитирует пресс-служба турнира Джоковича. — Это не совпадение, что я выиграл свой 23-й турнир «Большого шлема» здесь, в Париже. Этот турнир мне всегда было труднее всего выиграть, поэтому сейчас меня переполняют эмоции. Я был семилетним ребенком, мечтающим выиграть Уимблдон. Я безмерно благодарен за то, что стою здесь. У меня была сила творить свою судьбу. Я визуализирую все в своей жизни и чувствую это каждой клеточкой своего тела. Забудьте о том, что было в прошлом, и если вы хотите лучшего будущего, вы его создаете».

Для Джоковича это третий успех на «Ролан Гаррос»: ранее он выигрывал в 2016 и 2021 году. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он стал рекордсменом среди мужчин по этому показателю, у Рафаэля Надаля — 22 титула.