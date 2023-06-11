Надаль поздравил Джоковича с рекордом по числу побед на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в социальной сети поздравил серба Новака Джоковича с рекордом по числу побед на турнирах «Большого шлема».

Джокович выиграл «Ролан Гаррос»-2023 и завоевал 23-й титул на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он обошел Надаля (22)

«Поздравляю Новака Джоковича с этим удивительным достижением. 23 — это число, о котором всего несколько лет назад было невозможно даже подумать, и ты достиг его! Наслаждайся этим моментом с семьей и командой», — написал Надаль.

Джокович три раза выигрывал «Ролан Гаррос», десять — Australian Open, семь — Уимблдон и три — US Open.