Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:08

Джокович — о Свентек: «Она настоящий борец, мне очень нравится ее чемпионский дух»

Алина Савинова
Telegram Дзен

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился мнением о первой ракетке мира Иге Свентек. Он назвал качества теннисистки, которые его больше всего восхищают.

«Ига доминировала в женском туре последние пару лет, она многократная победительница турниров «Большого шлема». Знаете, мне нравится ее преданность, самоотверженность. Возможно, она слишком скромна, чтобы признать то, что у нее огромный боевой дух. Она настоящий борец, выходит на корт и не дает ни одного гейма. У нее, пожалуй, больше всего «баранок» в женском теннисе за последние несколько лет. Это говорит о том, насколько серьезно и профессионально она относится к каждому очку в игре. Так что это достойно восхищения. Мне очень нравится такой чемпионский дух и образ мышления», — заявил Джокович.

Во втором круге US Open Свентек одержала победу над Дарьей Сэвилл из Австралии. Ее следующей соперницей станет Кая Юван из Словении.

На счету 22-летней польской теннисистки 4 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022) и 15 побед в турнирах WTA в одиночном разряде.

Источник: https://www.hindustantimes.com/sports/tennis/swiatek-is-too-humble-to-say-too-modest-to-say-but-she-s-djokovic-makes-huge-statement-on-defending-us-open-champ-101693460869672.html
Теннис
US Open
Ига Свентек
Новак Джокович
1
0
Читайте также
Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех, кто переживал за нее и участвовал в поисках
53-летний боксер брызнул перцовкой в лицо сопернику на дуэли взглядов
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
В Польше удивились необычному маршруту летевшего в Москву самолета
ФСБ сообщила о задержании диверсантов в Брянской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа
Матчи Медведева, Рублева, Касаткиной и другие: онлайн-трансляция второго круга US Open
Циципас — о матче во втором круге US Open: «У меня были большие проблемы с движением»
Свентек: «Я сосредоточусь только на одиночном разряде. Думаю, Маррей меня простит»
Андреева проиграла Гауфф, Калинская уступила Кирсте на US Open: результаты 30 августа
Возняцки обыграла Квитову во втором круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа