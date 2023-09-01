Маррей — о поражении от Димитрова: «Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова (3:6, 4:6, 1:6) во втором круге US Open-2023.

«Конечно, я разочарован тем, что не смог сыграть так, как хотел бы. В моем нынешнем состоянии играть на высочайшем уровень невероятно тяжело. Я боролся, но сыграл недостаточно хорошо. А на таких турнирах хочется показывать свой лучший теннис, создавать себе прекрасные моменты. Неприятно, когда не можешь показать хороший теннис. Но так бывает», — сказал Маррей на пресс-конференции.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Димитров сыграет с немцем Александром Зверевым. Матч запланирован на 2 сентября. Счет в личных встречах 5-1 в пользу Зверева.

36-летний Маррей в первом круге US Open обыграл француза Корантена Муте со счетом 6:2, 7:5, 6:3.