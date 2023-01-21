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Сегодня, 20:43

Джокович: «Перед началом Australian Open думал, что мое участие невозможно, но я еще держусь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о травме, которую он получил две недели назад.

21 января Джокович одержал победу над болгарином Григором Димитровым в третьем круге Australian Open (7:6 (9:7), 6:3, 6:4).

«В последних матчах, в том числе и в этом, всегда все начинается хорошо, а потом происходит какое-то движение на корте, потом становится еще хуже. Таблетки начинают действовать, немного горячего крема и все такое. Некоторое время работает, потом не помогает. Это действительно американские горки.

Я просто очень благодарен за то, что действительно могу играть. По тому, как это выглядело непосредственно перед началом турнира, я думал, что это невозможно. Я все еще здесь и все еще держусь», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Ранее спортсмен заявил, что есть конкретное движение, которое вызывает у него боль.

В 1/8 финала 35-летний теннисист сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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