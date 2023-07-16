В воскресенье, 16 июля, состоится финал Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Матч пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало встречи назначено на 16:00 (время московское).

В решающем матче сыграют теннисисты, занимающие верхние строчки мирового рейтинга ATP — Новак Джокович и Карлос Алькарас. Победитель матча станет первой ракеткой мира.

Также триумфатор Уимблдона-2023 заработает 2,35 миллиона фунтов — это на 11,2% больше, чем в 2022 году.

Для 20-летнего Алькараса этот финал будет 15-м в туре и седьмым в текущем сезоне, в 2023 году он уже выиграл пять титулов. При этом у испанца есть один титул на мейджоре — US Open-2022, это второй финал на турнире «Большого шлема» в его карьере.

36-летний Джокович сыграет в 35-м решающем матче на турнирах «Большого шлема», у него 23 титула (рекорд). Также серб выиграл Уимблдон четыре раза подряд, а всего у него семь титулов и лишь одно поражение в решающем матче этого турнира (в 2013 году против Энди Маррея).

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России нет. Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований и с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».