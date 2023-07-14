Хантер и Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона

Сегодня, 16:12
Австралийка Сторм Хантер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграли Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай (США/Китай) в полуфинале Уимблдона — 6:1, 6:1.
В финале Хантер и Мертенс встретятся с победителями матча Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай (США/Китай, 16) — 6:1, 6:1