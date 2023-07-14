Хантер и Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона

Австралийка Сторм Хантер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграли Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай (США/Китай) в полуфинале Уимблдона — 6:1, 6:1.

В финале Хантер и Мертенс встретятся с победителями матча Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай (США/Китай, 16) — 6:1, 6:1