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«Большой шлем»

Сегодня, 16:12

Хантер и Мертенс вышли в финал парного разряда Уимблдона

Виктория Кравченко
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Австралийка Сторм Хантер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграли Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай (США/Китай) в полуфинале Уимблдона — 6:1, 6:1.

В финале Хантер и Мертенс встретятся с победителями матча Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — Кэролайн Доулхайд/Чжан Шуай (США/Китай, 16) — 6:1, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
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