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«Большой шлем»

30 августа, 23:44

Карацев пробился в третий круг US Open

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Аслан Карацев обыграл представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) в матче второго круга Открытого чемпионата США. Встреча продолжалась 3,5 часа.

Следующим соперником 29-летнего россиянина станет победитель матча Доминик Тим (Австрия) — Бен Шелтон (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Источник: Сетка US Open
US Open
Аслан Карацев
Доминик Тим
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