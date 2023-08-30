Карацев пробился в третий круг US Open

30 августа, 23:44
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) в матче второго круга Открытого чемпионата США. Встреча продолжалась 3,5 часа.
Следующим соперником 29-летнего россиянина станет победитель матча Доминик Тим (Австрия) — Бен Шелтон (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)