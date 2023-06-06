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«Большой шлем»

Сегодня, 19:53

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4) в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Продолжительность встречи составила 3 часа и 43 минуты. 36-летний Джокович допустил пять двойных ошибок и выполнил 11 подач навылет. У 27-летнего Хачанова — четыре двойные ошибки при семи подач навылет.

Третья ракетка мира сыграет в полуфинале с победителем в паре Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).

Джокович является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4

Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
Новак Джокович
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