Хачанов: «Моя цель — возвращение в топ-10. Еду домой с высоко поднятой головой»

Российский теннисист Карен Хачанов подвел итоги своего выступления на «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале он проиграл Новаку Джоковичу (6:4, 6:7 (0:7), 4:6, 4:6). Карен гарантировал себе возвращение в топ-10.

«Нет никаких сожалений. Еще одно хорошее выступление на турнире «Большого шлема». Вы знаете, я уже несколько лет говорю, что моя цель — вернуться в топ-10. Конечно, это не конечная цель, но все равно, хорошо, что она есть. Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Также 27-летний спортсмен оценил свою игру в матче с Джоковичем.

«Сегодня я бы сказала, что снова был близок к победе, и это был действительно самый близкий из последних матчей, которые мы играли. Я выжал из себя все, чтобы сыграть четыре сета. Думаю, что даже несмотря на то, что у меня был шанс повести 2:0, в первых двух сетах, я чувствовал, что давил на него гораздо больше, чем во второй части матча. Всегда чувствуется, что он находит способ, как доставить вам неприятности. В какой-то момент, если ты не переходишь ему дорогу, понимаешь, тогда становится все труднее и труднее. Он всегда пытается найти выход. Он меняет игру», — сказал Хачанов.

Джокович в полуфинале турнира в Париже сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).