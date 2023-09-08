Алькарас — о матче с Медведевым: «Я постараюсь сделать то же, что делал в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от встречи с российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале US Open-2023.

«В последних матчах с Даниилом я играл тактически идеально. Знаете, я довольно хорошо делал все то, что должен был делать против него. Я думаю, что моя игра очень хорошо подходит против такого типа соперников, как Даниил. Так что я постараюсь сделать то же самое, что делал, например, в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.

В марте 2023 года Медведев в двух сетах уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе, а в июле россиянин в трех сетах проиграл испанцу в полуфинале Уимблдона.

Полуфинальный матч US Open между спортсменами пройдет в субботу, 9 сентября. Игра ориентировочно начнется в 2.00 по московскому времени.