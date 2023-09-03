Кирстя обыграла Бенчич и впервые за 14 лет вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Румынская теннисистка Сорана Кирстя обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в четвертом круге US Open — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

Для 32-летний румынки это второй четвертьфинал на турнире «Большого шлема» в карьере и первый за 14 лет (2009 год, «Ролан Гаррос»). Только у хорватки Мирьяны Лучич интервал между двумя выходами в 1/4 финала ТБШ в Открытую эру был больше — 18 лет между Уимблдоном-1999 и Australian Open-2017.

Следующей соперницей Кирсти станет Каролина Мухова (Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65?000?000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — 6:3, 6:3