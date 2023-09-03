Шелтон обыграл Пола и впервые вышел в четвертьфинал US Open

Американский теннисист Бен Шелтон обыграл соотечественника Томми Пола в четвертом круге US Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность игры — 2 часа 49 минут.

47-я ракетка мира Шелтон 16 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету 14-й ракетки мира Пола 6 эйсов, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

20-летний Шелтон впервые вышел в четвертьфинал US Open. Следующим его соперником станет победитель матча Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Тэйлор Фритц (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бен Шелтон (США) — Томми Пол (США, 14)