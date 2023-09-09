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«Большой шлем»

Сегодня, 06:46

Медведев рассказал, чего ждет от финала US Open против Джоковича

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы над испанцем Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3) в полуфинале турнира US Open поделился ожиданиями от финала.

«Вызов в том, что мне предстоит сыграть с парнем, который выиграл 23 турнира «Большого шлема». У меня только один. Когда я победил его здесь [в 2021 году], мне удалось сыграть лучше самого себя. Другого пути нет», — цитирует BBC Медведева.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Даниил Медведев и&nbsp;Карлос Алькарас. Медведев победил Алькараса в полуфинале US Open: онлайн трансляция матча
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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