Медведев рассказал, чего ждет от финала US Open против Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над испанцем Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3) в полуфинале турнира US Open поделился ожиданиями от финала.

«Вызов в том, что мне предстоит сыграть с парнем, который выиграл 23 турнира «Большого шлема». У меня только один. Когда я победил его здесь [в 2021 году], мне удалось сыграть лучше самого себя. Другого пути нет», — цитирует BBC Медведева.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.