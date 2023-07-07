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«Большой шлем»

Сегодня, 09:41

Милош Раонич намекнул на завершение карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский теннисист Милош Раонич сказал, что Уимблдон-2023 может стать для него последним.

«Скорее всего, это было мое последнее выступление на Уимблдоне. Я сюда еще приеду и буду получать удовольствие, но я не думаю, что буду играть. Не хочу говорить, чем займусь дальше. Надеюсь, это будет что-то совершенно другое. Я очень публично играл в теннис и не всегда наслаждался вниманием», — приводит слова Раонича Ubitennis.

В матче второго круга турнира Раонич проиграл Томми Полу со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6.

32-летний Раонич — бывшая третья ракетка мира, финалист Уимблдона 2016 года и полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2014 и Открытый чемпионат Австралии-2016). Он является победителем восьми турниров ATP в одиночном разряде и полуфиналистом Кубка Дэвиса (2013) в составе сборной Канады.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Милош Раонич
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