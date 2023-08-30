Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:02

Мирра Андреева: «Может быть, если мы с Гауфф сыграем на стадионе Эша, то я смогу взять реванш»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча второго круга US Open с американкой Кори Гауфф.

«Я очень волнуюсь перед этим матчем, — приводит слова Андреевой сайт турнира. — Надеюсь, что он пройдет на стадионе Артура Эша. Если мы будем играть там, то я буду очень рада сразиться с ней на самом большом корте. Может быть, если мы сыграем на стадионе Эша, я смогу взять реванш за «Ролан Гарррос».

Андреева и Гауфф играли друг против друга этом году в третьем круге «Ролан Гаррос», и тогда американка победила в трех сетах (6:7 (5:7), 6:1, 6:1).

Игра второго круга US Open-2023 между девушками состоится 30 августа на стадионе Артура Эша. Начало матча запланировано на 19.00 мск.

Мирра Андреева. Грязная игра соперницы дала 16-летней Андреевой путевку во второй круг US Open
Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Кори Гауфф
Мирра Андреева
0
Читайте также
Прокуратура Москвы установила местонахождение Горбачевой
Тарасова надеется, что с пропавшей фигуристкой Горбачевой все в порядке
МО РФ заявило о перехвате украинского беспилотника над Московской областью
В Рязанской области пресекли вторую попытку атаки БПЛА за ночь
В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов Ил-76 в Пскове
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Рублев: «Мне трудно оценить мое состояние. Но тренировки проходили хорошо»
Медведев — о срывах игроков во время матчей: «Теннис сводит людей с ума»
Медведев — о матче с Балажем: «Это, наверное, самый быстрый трехсетовик, который я играл»
Алькарас: «Обидно за Кепфера, потому что он получил травму лодыжки в первой партии»
Касаткина обыграла Паркс и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа
Вавринка — самый возрастной победитель матча на US Open с 1992 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о матче с Балажем: «Это, наверное, самый быстрый трехсетовик, который я играл»

Медведев — о срывах игроков во время матчей: «Теннис сводит людей с ума»