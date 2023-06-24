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«Большой шлем»

Сегодня, 06:31

Ольховский о решении Хачанова сняться с Уимблдона: «У Карена неприятная травма, и она не очень быстро заживает»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на решение Карена Хачанова сняться с Уимблдона.

27-летний Хачанов пропустит турнир из-за перелома крестцовой кости.

«Стрессовый перелом крестцовой кости — это очень неприятная травма. И она не очень быстро заживает. Поэтому если такая проблема существует, то лучше долечиться. Я с таким тоже сталкивался», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-u-hachanova-nepriyatnaya-travma-i-ona-ne-ochen-by-stro-zazhivaet/
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