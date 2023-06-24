Ольховский о решении Хачанова сняться с Уимблдона: «У Карена неприятная травма, и она не очень быстро заживает»

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на решение Карена Хачанова сняться с Уимблдона.

27-летний Хачанов пропустит турнир из-за перелома крестцовой кости.

«Стрессовый перелом крестцовой кости — это очень неприятная травма. И она не очень быстро заживает. Поэтому если такая проблема существует, то лучше долечиться. Я с таким тоже сталкивался», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.