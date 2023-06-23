Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:36

Тарпищев считает, что Хачанов из-за травмы пропустит Открытый чемпионат США

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о травме Карена Хачанов, из-за которой он снялся с Уимблдона.

«Очень обидная травма, потому что Карен набрал ход, мог хорошо выступить на Уимблдоне. Такая же [травма] была у Андрея Рублева, когда он пропустил три месяца. Так что US Open Хачанов тоже пропустит, к сожалению», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

23 июня стало известно, что Хачанов снялся с Уимблдона. 27-летний россиянин сообщил, что у него стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца.

Уимблдон пройдет 3-16 июля. Хачанов последний раз играл на турнире в Лондоне в 2021 году. Тогда он добрался до четвертьфинала, в котором не смог обыграть канадца Дениса Шаповалова.

Источник: ТАСС
Теннис
Wimbledon
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин Кремлев
Авиация ВС РФ нанесла удар по батальону ВСУ в районе Колодезного
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Bloomberg узнало о требовании Турции выслать подозреваемых в терроризме курдов
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Хачанов: «Из-за частичного перелома кости крестца я не могу принять участие в Уимблдоне»
Стала известна причина снятия Хачанова с Уимблдона
Карен Хачанов снялся с Уимблдона
Россиянка Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне
Тарпищев рассказал о сложностях с получением виз для российских теннисистов перед юниорским Уимблдоном
Агент Медведева и сестер Андреевых подтвердил, что его клиенты получили британские визы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янчук считает Медведева фаворитом в матче турнира в Галле с Баутиста-Агутом