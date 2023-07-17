Ольховский считает великолепным выступление российских теннисистов на Уимблдоне

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление российских теннисистов в мужском одиночном разряде на Уимблдоне.

«Я считаю, что ребята великолепно сыграли, втроем вышли в четвертьфинал, это повторение нашего рекорда. Даниил Медведев вышел в полуфинал, это прекрасный результат, учитывая его пассивную игру на траве. Наверное, от девушек мы ждали чего-то большего, но и тут нельзя сказать, что плохо сыграли», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В мужском одиночном разряде россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин дошли до четвертьфинала, а их соотечественник Даниил Медведев — до полуфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Уимблдон-2023 проходил с 3 по 16 июля. Победителем турнира стал Алькарас, возглавляющий на данный момент рейтинг АТР.