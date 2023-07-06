Определился соперник Сафиуллина в третьем круге Уимблдона

Аргентинец Гвидо Пелья обыграл француза Гарольда Майо во втором круге Уимблдона — 2:6, 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. Матч длился 2 часа 44 минуты.

В третьем круге Пелья встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который победил француза Корентена Муте.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Гвидо Пелья (Аргентина) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Томми Пол (США, 16) — Милош Раонич (Канада) — 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4