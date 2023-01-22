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«Большой шлем»

22 января, 23:52

Остапенко — о шансах выиграть турнир «Большого шлема»: «Честно говоря, я особо в этом не сомневаюсь»

Алина Савинова
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко ответила на вопрос, сможет ли она выиграть еще один турнир «Большого шлема» в ближайшем будущем.

«Честно говоря, я особо в этом не сомневаюсь. Я всегда знала и верила в свою игру. Если я буду хорошо играть, то смогу победить практически любого.

Все ожидали, что я буду побеждать чуть ли не в каждом турнире, это безумие, потому что я все еще человек и не могу чувствовать себя прекрасно каждый день. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к большому количеству внимания со всех сторон за пределами корта. Ты становишься более популярным в своей стране. Все смотрят на тебя. Конечно, это здорово, но мне нужно было время, чтобы привыкнуть к этому, вернуться в топ-10 и просто играть стабильно», — сказала Остапенко.

Сегодня, 22 января, Остапенко победила американку Кори Гауфф в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии и впервые за пять лет вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Следующей соперницей Остапенко на Australian Open станет Елена Рыбакина из Казахстана.

Всего спортсменка выиграла один турнир «Большого шлема» за свою карьеру.

Источник: https://tennis-infinity.com/wta/i-honestly-havent-really-doubted-it-ostapenko-on-chances-of-winning-2nd-grand-slam
Теннис
Australian Open
Елена Остапенко
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