Остапенко вышла во второй круг Уимблдона

Представительница Латвии Елена Остапенко обыграла бельгийку Грит Миннен в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:2. Матч продлился 1 час 4 минуты.

За выход в третий круг Остапенко сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 17) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:1, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:2