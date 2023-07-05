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«Большой шлем»

Сегодня, 19:16

Остапенко вышла во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Представительница Латвии Елена Остапенко обыграла бельгийку Грит Миннен в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:2. Матч продлился 1 час 4 минуты.

За выход в третий круг Остапенко сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 17) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:1, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Дарья Гаврилова
Елена Остапенко
Сорана Кирстя
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