Петрова назвала Мирру Андрееву открытием «Ролан Гаррос» 2023 года

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о выступлении российских теннисисток в основной сетке «Ролан Гаррос».

«В женском турнире в этом году было очень много россиянок в основной сетке, что очень приятно. Во-первых, открытие этого турнира — это Мирра Андреева, которая пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга, где проиграла Кори Гауфф, но все равно взяла у нее сет. А Гауфф — это теннисистка из первой десятки мирового рейтинга. Во-вторых, очень приятно было увидеть Элину Аванесян в четвертом круге», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 11 июня. Всего в основной сетке турнира выступало 13 россиянок.