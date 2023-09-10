Пивоварова раскритиковала фанатов Алькараса, провоцировавших Медведева в полуфинале US Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что публика вела себя неподобающим образом в полуфинале US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Вся арена откровенно болела за Алькараса и очень сильно мешала Даниилу играть на его подаче, чтобы он не оформил матчбол. Но Медведев не дрогнул, не отреагировал на это. Болельщики вели себя, конечно, неподобающе для тенниса, но в Нью-Йорке, как и в Австралии, бывают такие активные зрители, которые мешают играть. Слава богу, они не смогли спровоцировать Медведева на этот раз, и он сумел завершить матч», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В финале Открытого чемпионата США Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 10 сентября и начнется не ранее 23.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.