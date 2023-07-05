Свентек вышла в третий круг Уимблдона, отдав сопернице два гейма

Сегодня, 18:44
Полька Ига Свентек победила испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона — 6:2, 6:0. Матч длился 1 час 10 минут.
В третьем круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Диана Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:2, 6:0
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 3:6, 6:0, 6:4