Медведев после выхода во второй круг Уимблдона: «Спасибо болельщикам за теплый прием»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. Третья ракетка мира обыграл британца Артура Фери со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

«Было нервно. Я не играл здесь в течение двух лет и вчера у нас не получилось [закончить матч]. Так что было немного беспокойно — для болельщиков и игроков. Первый корт, наверное, мой любимый из всех. Здесь я одержал больше всего побед на Уимблдоне.

Очень рад, что меня так тепло приняли, особенно в матче против Артура, ведь он из Великобритании», — сказал Медведев во время интервью после игры.

Матч Медведева и Фери был перенесен из-за дождя.

Во втором круге третья ракетка мира сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).

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