Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:21

Чесноков о российском финале Australian Open: «Шансы есть, но это скорее из области фантастики»

Чесноков не верит в российский финал Australian Open-2023
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open с участием Карена Хачанова.

Россиянин сыграет с победителем матча Стефанос Циципас — Иржи Легечка.

«Карен вполне может обыграть Циципаса, он сейчас на подъеме и с каждым матчем играет все лучше и лучше. Но Лехечка тоже непростой соперник, хорошо сейчас играет и может преподнести сюрприз.

Не вижу оснований на то, что будет российский финал. Есть, конечно, шансы, но это скорее из области фантастики. Джокович сейчас показывает, возможно, лучший теннис в своей карьере», — цитирует Чеснокова Sport24.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Хачанов обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду (7:6, 6:3, 3:0), который снялся с матча из-за травмы запястья.

Источник: Sport24
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
Новак Джокович
Стефанос Циципас
0
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Тарпищев прокомментировал требования оштрафовать Хачанова за поддержку Нагорного Карабаха
Циципас вышел в полуфинал Australian Open и сыграет с Хачановым
Тарпищев объяснил, почему вышедший в полуфинал Australian Open Хачанов раньше не показывал результат
Тарпищев: «Ну какая травма у Корды?! Хачанов весь матч лучше подавал и принимал»
Пегула о поражении от Азаренко: «Настроение паршивое, я хотела бы выйти в полуфинал»
Веснина: «Джокович — великий, умный и хитрый теннисист»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Веснина: «Джокович — великий, умный и хитрый теннисист»

Пегула о поражении от Азаренко: «Настроение паршивое, я хотела бы выйти в полуфинал»