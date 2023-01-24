Чесноков о российском финале Australian Open: «Шансы есть, но это скорее из области фантастики»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open с участием Карена Хачанова.

Россиянин сыграет с победителем матча Стефанос Циципас — Иржи Легечка.

«Карен вполне может обыграть Циципаса, он сейчас на подъеме и с каждым матчем играет все лучше и лучше. Но Лехечка тоже непростой соперник, хорошо сейчас играет и может преподнести сюрприз.

Не вижу оснований на то, что будет российский финал. Есть, конечно, шансы, но это скорее из области фантастики. Джокович сейчас показывает, возможно, лучший теннис в своей карьере», — цитирует Чеснокова Sport24.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» Хачанов обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду (7:6, 6:3, 3:0), который снялся с матча из-за травмы запястья.