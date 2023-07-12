Сафиуллин: «В этом году на Уимблдоне я чувствовал большую поддержку»

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о том, чувствовал ли он в этом году поддержку на Уимблдоне

«Да, я чувствовал здесь большую поддержку. Я слышал и русскую речь, когда меня поддерживали. Также, когда я играл на дальних кортах, то там, наверное, были британские зрители — они тоже отлично поддерживали», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции.

Также 25-летний теннисист поделился воспоминаниями о том, как воспринял прошлогоднее отстранение россиян и белорусов от турнира.

«Я просто принял это. До этого я пытался играть на каких-то турнирах. В прошлом году я играл в Штутгарте, в Галле не попал. Потом я получил травму, а потом просто пропустил Уимблдон. В основном я тренировалась и готовилась к другим турнирам», — сказал Сафиуллин.

Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/4 финала Уимблдона. Для россиянин это был первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема». За время турнира он поднялся в мировом рейтинге на 49 позиций, предварительно заняв 43-ю строчку.