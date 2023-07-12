Российский теннисист Рублев ощущал большую поддержку на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от Новака Джоковича в 1/4 финала Уимблдона — 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.

«Да, я действительно чувствовал большую поддержку все эти две недели, сегодня было то же самое. Как я уже говорил, учитывая, из какой я страны, иметь эту поддержку — это особенное чувство. Не знаю, иногда я чувствую, что не заслуживаю этого или что-то в этом роде. Я не знаю, что вам нужно сделать, чтобы получить эту поддержку, очень благодарен за это.

Конечно, в прошлом году я был расстроен, не сыграв на одном из лучших турниров в нашем виде спорта. Но будучи здесь в этом году, я был благодарен, я счастлив, что смог выдать действительно хорошие две недели своего тенниса. Я счастлив, поскольку впервые смог показать свой лучший четвертьфинал [турнира Большого шлема] по сравнению со всеми остальными четвертьфиналами, в которых я играл», — цитирует ТАСС Рублева.

25-летний россиянин восьмой раз в своей карьере не смог преодолеть стадию 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Ранее Рублев дважды проигрывал в 1/4 финала Australian Open (2021, 2023), дважды — на «Ролан Гаррос» (2020, 2022), трижды — на US Open (2017, 2020 и 2022).