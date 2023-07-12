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«Большой шлем»

Сегодня, 00:51

Теннисист Рублев не чувствует вины за то, что он из России

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев после поражения от Новака Джоковича в 1/4 финала Уимблдона отметил, что не чувствует вину за то, что он из России.

«Нет. То есть я не знаю, что сказать. Я сделал так много заявлений, я думаю, что мое мнение очень ясно, так что это не вина, это больше просто ужасная ситуация. Конечно, никому этого не пожелаешь. Хочу, чтобы эти ужасные вещи поскорее закончились, чтобы у всех людей в мире был шанс на хорошую жизнь», — приводит ТАСС слова Рублева.

25-летний россиянин в четырех сетах проиграл сербу — 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Однако получил поддержку со стороны трибун в Лондоне.

Он восьмой раз в своей карьере не смог выйти в полуфинал турниров «Большого шлема». В 2021 и 2023 года Рублев проиграл в 1/4 финала Australian Open, в 2020 и 2022 годах — «Ролан Гаррос», а в 2017, 2020 и 2022 годах — US Open.

Андрей Рублев. Рублев заставил Джоковича напрячься. Россиянин достойно сражался с легендой на Уимблдоне
Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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